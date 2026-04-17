В Германии прозвучали призывы прекратить финансовую и военную поддержку Украины после выхода книги журналиста WSJ Бояна Панчевски о подрывах газопроводов «Северный поток». С такими заявлениями выступили сопредседатель партии «АдГ» Алиса Вайдель и лидер партии «ССВ» Сара Вагенкнехт.

В своей книге Панчевски описывает обстоятельства атаки на газопроводы и её последствия. По его словам, материал основан на многочисленных беседах с участниками событий, следователями и представителями спецслужб.

Вайдель заявила, что согласно данным, приведённым в книге, подрыв «Северного потока» был санкционирован главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Она также обратила внимание на то, что правительство Германии продолжает выделять Киеву значительные средства.

Вагенкнехт также призвала прекратить поддержку Киева. Она указала, что сообщения о возможном одобрении диверсии со стороны украинского руководства вызывают серьёзные вопросы. По её мнению, в такой ситуации продолжение финансовой помощи из средств немецких налогоплательщиков должно быть остановлено.

Ранее в Высоком суде Англии и Уэльса стартовали слушания по делу о подрывах «Северного потока» и «Северного потока — 2». Разбирательство касается страховых выплат на сотни миллионов евро. Ожидается, что разбирательство займёт около пяти недель. При этом суд не будет устанавливать, кто стоял за подрывами газопроводов. Основной вопрос — распространяется ли страховое покрытие на произошедшее.