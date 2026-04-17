17 апреля, 05:38

Битва за полмиллиарда евро: Суд в Лондоне решает, кто заплатит за взрывы на «Северных потоках»

В Лондоне стартовал суд по иску оператора «Северного потока» к страховщику

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guteksk7

В Высоком суде Англии и Уэльса стартовали слушания по делу о подрывах «Северного потока» и «Северного потока — 2». Разбирательство касается страховых выплат на сотни миллионов евро. Процесс начался 16 апреля в Лондоне. Информацию подтвердили в судебной инстанции.

Иск подала компания-оператор Nord Stream. Она требует от страхового рынка Lloyd’s of London компенсацию в размере €580 млн. Рассмотрение проходит под председательством судьи Клэр Молдер. Ожидается, что разбирательство займёт около пяти недель. При этом суд не будет устанавливать, кто стоял за подрывами газопроводов. Основной вопрос — распространяется ли страховое покрытие на произошедшее.

Ответчик настаивает, что инцидент связан с военными действиями. По версии Lloyd’s, взрывы могли быть организованы государствами либо структурами с Украины, что подпадает под исключения в полисе. В Nord Stream придерживаются иной позиции. Там заявляют, что инфраструктура не находилась в зоне конфликта, не имела военного назначения, а её повреждение не влияло на достижение целей сторон.

Ранее сообщалось, что на фоне ситуации вокруг энергопоставок спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев выступил с резким заявлением. По его мнению, восстановление газопровода «Северный поток — 2» должно финансироваться Евросоюзом и Великобританией за их счёт.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
