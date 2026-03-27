Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты проявляют стремление завладеть газопроводами «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, американист Геворг Мирзаян в беседе с «Ридусом» пояснил, что данная инициатива не имеет отношения к враждебности касаемо России.

По словам эксперта, Вашингтон хочет транспортировать российский газ в Европу, частично обходя нормы четвертого энергетического пакета. Последний запрещает одной стране полностью владеть мощностями по транспортировке топлива и одновременно производить его.

Это деловой проект, в рамках которого Москва получает возможность продавать углеводороды в ЕС, а Штаты — контролировать эти поставки и зарабатывать на них. Тем не менее газопровод ещё придётся восстанавливать.

Для нормальной работы нужно хотя бы частично снять с России санкции. Вопрос возобновления «Северных потоков» вновь активизировался на фоне ситуации в Иране, из-за которой транспортировка нефти и газа через Ормузский пролив осложнилась.

