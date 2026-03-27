Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 марта, 02:30

Лавров: США хотят забрать себе газопроводы «Северный поток»

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу France TV заявил, что США выражают желание заполучить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2». По его словам, Вашингтон открыто говорит о намерении забрать эти объекты себе.

Министр также напомнил, что в 2022 году трубопроводы были атакованы украинскими диверсантами при очевидной поддержке западных спецслужб. Лавров подчеркнул, что это были целенаправленные действия.

Песков оценил шансы запуска уцелевшей ветки «Северного потока»
Песков оценил шансы запуска уцелевшей ветки «Северного потока»

Также в интервью французскому телевидению Лавров заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выстраивали диалог на основе взаимного уважения и прямоты. По его словам, лидеры не всегда соглашались друг с другом, однако умели вести откровенный разговор, не скрывая разногласий.

Артём Гапоненко
