Лавров: США хотят забрать себе газопроводы «Северный поток»

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу France TV заявил, что США выражают желание заполучить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2». По его словам, Вашингтон открыто говорит о намерении забрать эти объекты себе.

Министр также напомнил, что в 2022 году трубопроводы были атакованы украинскими диверсантами при очевидной поддержке западных спецслужб. Лавров подчеркнул, что это были целенаправленные действия.

Также в интервью французскому телевидению Лавров заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выстраивали диалог на основе взаимного уважения и прямоты. По его словам, лидеры не всегда соглашались друг с другом, однако умели вести откровенный разговор, не скрывая разногласий.