Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 09:51

Песков оценил шансы запуска уцелевшей ветки «Северного потока»

Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Никаких признаков изменения позиции ЕС по российскому газу нет. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о перспективах запуска уцелевшей ветки газопровода «Северный поток».

«Хотя, и вчера об этом говорил президент, кстати, сейчас европейцы уже задумываются, а не сдвигать ли вправо сроки по введению различных запретов на импорт сжиженного газа из России. Такие экспертные разговоры хорошо слышны», — сказал представитель Кремля.

Лавров заявил о планах Киева атаковать «Турецкий поток» и «Голубой поток»
Лавров заявил о планах Киева атаковать «Турецкий поток» и «Голубой поток»

А ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал на «‎серьёзный сдвиг» в позиции Европы по энергетике на фоне эскалации конфликта в Иране и начавшихся после неё проблем с поставками нефти и газа. Он пошутил, что на фоне резкого роста цен на топливо в Европе председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас вскоре будут своими руками восстанавливать «Северный поток – 2».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • ЕС
  • Подрыв газопроводов «Северный поток»
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar