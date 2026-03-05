Никаких признаков изменения позиции ЕС по российскому газу нет. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о перспективах запуска уцелевшей ветки газопровода «Северный поток».

«Хотя, и вчера об этом говорил президент, кстати, сейчас европейцы уже задумываются, а не сдвигать ли вправо сроки по введению различных запретов на импорт сжиженного газа из России. Такие экспертные разговоры хорошо слышны», — сказал представитель Кремля.

А ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал на «‎серьёзный сдвиг» в позиции Европы по энергетике на фоне эскалации конфликта в Иране и начавшихся после неё проблем с поставками нефти и газа. Он пошутил, что на фоне резкого роста цен на топливо в Европе председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас вскоре будут своими руками восстанавливать «Северный поток – 2».