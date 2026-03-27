Юридическая ситуация вокруг «Северных потоков» осложнена санкциями, однако собственность на газопроводы сохраняется за «Газпромом». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления США о намерении забрать трубы и энергетические рынки.

«Северные потоки» — это была международная компания с участием зарубежных фирм. Многие из них вышли. Собственность на эти трубы сохраняется, она принадлежит нашей компании, «Газпрому», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом он отметил, что из-за санкций, которые в Москве считают незаконными с точки зрения международного права, ситуация существенно осложняется юридически.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты желают заполучить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2». По его словам, Вашингтон совершенно этого не скрывает.