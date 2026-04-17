Зеленский боится, что США свернут помощь Киеву, переключившись на Иран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Главарь киевского режима Владимир Зеленский опасается перемен в отношении Соединённых Штатов к конфликту на Украине из-за военных действий в Иране. Об этом бывший комик заявил в своих социальных сетях.

«Война в Иране негативно влияет на ситуацию в Европе из-за войны России против Украины. <…> США могут ослабить давление на неё (Россию. — Прим. Life.ru)», — считает Зеленский.

Главарь киевского режима пожаловался, что это, в свою очередь, грозит Киеву нехваткой оружия, и в первую очередь — средств противовоздушной обороны.

Иран вновь грозит закрыть Ормузский пролив из-за блокады США
Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности заключения соглашения с Ираном в ближайшие один-два дня. Американский лидер сообщил, что иранская сторона проявляет заинтересованность во встрече и достижении договоренностей. По его прогнозам, встреча может состояться на выходных, а сама сделка – в течение ближайших 48 часов. Также глава Белого дома ещё раз сообщил, что США будут поддерживать военно-морскую блокаду Ирана до тех пор, пока соглашение с Ираном не будет окончательно оформлено.

Алена Пенчугина
