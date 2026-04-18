Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 апреля, 00:29

АдГ впервые стала лидирующей партией Германии по версии социологов ZDF

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mo Photography Berlin

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые стала лидирующей политической силой страны по версии социологов телеканала ZDF. Согласно опросу, за АдГ готовы проголосовать 26% немцев, в то время как поддержка правящего блока ХДС/ХСС снизилась до 25%.

Социал-демократы, партнёры ХДС/ХСС по коалиции, теряют поддержку — за них готовы голосовать лишь 12% (минус 1 процентный пункт). Таким образом, рейтинг всего федерального правительства составляет всего 37%. Опрос ZDF проводился 14–16 апреля, в нём участвовали более 1,3 тысячи человек.

В Бундестаге призвали уволить глав Минэкономики и Минфина из-за дорогого бензина

Ранее в Германии политики призвали прекратить финансовую и военную поддержку Украины после выхода книги журналиста WSJ Бояна Панчевски, в которой утверждается, что подрыв газопроводов «Северный поток» был санкционирован главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Они полагают, что в свете этих данных дальнейшая помощь Киеву из средств немецких налогоплательщиков должна быть остановлена.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar