Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые стала лидирующей политической силой страны по версии социологов телеканала ZDF. Согласно опросу, за АдГ готовы проголосовать 26% немцев, в то время как поддержка правящего блока ХДС/ХСС снизилась до 25%.

Социал-демократы, партнёры ХДС/ХСС по коалиции, теряют поддержку — за них готовы голосовать лишь 12% (минус 1 процентный пункт). Таким образом, рейтинг всего федерального правительства составляет всего 37%. Опрос ZDF проводился 14–16 апреля, в нём участвовали более 1,3 тысячи человек.

Ранее в Германии политики призвали прекратить финансовую и военную поддержку Украины после выхода книги журналиста WSJ Бояна Панчевски, в которой утверждается, что подрыв газопроводов «Северный поток» был санкционирован главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Они полагают, что в свете этих данных дальнейшая помощь Киеву из средств немецких налогоплательщиков должна быть остановлена.