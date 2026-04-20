Мерца предупредили о риске досрочных выборов из-за недовольства немцев

Нарастающее среди немцев недовольство политикой канцлера Фридриха Мерца может стать для него роковым при условии раскола в правящей коалиции, заявил «Звезде» эксперт международного клуба «Валдай», научный руководитель российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его оценке, ситуация для правящей коалиции ухудшается.

В условиях экономических сложностей и нарастающих социальных проблем христианские демократы готовы отказаться от некоторых элементов социального государства ради экономии и финансирования обороны и помощи Украине, а их партнёры по коалиции, социал-демократы, пойти на это не могут. Если коалиция развалится, Мерцу грозят досрочные выборы, которые он рискует проиграть, отметил политолог в интервью телеканалу «Звезда».

По данным опроса ZDF Politbarometer, Уровень удовлетворенности работой правительства Мерца снизился с 34% в конце марта до 27%. Одной из главных причин называется реакция властей на рост цен на топливо на фоне войны в Иране. Лидирует в опросе «Альтернатива для Германии» (АдГ).