«Помочь своей стране»: Мерц анонсировал возвращение украинских мужчин с Запада

Германия намерена способствовать возвращению на Украину мужчин призывного возраста. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с Владимиром Зеленским.

По словам немецкого канцлера, важно, чтобы украинские мужчины вернулись на родину, чтобы «помочь своей стране». Берлин планирует облегчить этот процесс для тех граждан Украины, которые нашли убежище в Германии.

«Мы будем тесно сотрудничать в вопросах, касающихся граждан Украины, которые нашли убежище в нашей стране, и облегчим им возвращение домой», – приводит слова Мерца издание «Страна.ua».

Ранее Life.ru писал, что Мерц выразил уверенность в невозможности военной победы России над Украиной. Он также похвалил Зеленского за стойкость и продолжение боевых действий, несмотря на многочисленные потери ВСУ. По мнению канцлера, Европа обязана продолжать поддерживать Киев, а украинская армия должна давать отпор – это выгодно для безопасности всего Евросоюза.