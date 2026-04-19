Немцы сомневаются, что их канцлер Фридрих Мерц на фоне энергетического кризиса откажется от русофобской политики и обратится за помощью к Москве. Так считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Как и предсказывалось, протестующие из-за цен на топливо в Германии кричат «Долой Мерца!». По всей видимости, они всё ещё не уверены, что канцлер Мерц быстро откажется от своей русофобной позиции и попросит Россию спасти Германию с помощью российского топлива», — написал он в соцсети X.

Так Дмитриев прокомментировал видео, на котором толпа немцев с национальными флагами скандирует: «Мерц должен уйти».

Раньше Life.ru писал, что Мерц заявил: Россия не сможет победить Украину военным путём. Он также похвалил Зеленского за стойкость и за то, что Украина продолжает воевать, несмотря на большие потери. По мнению канцлера, Европа обязана и дальше поддерживать Киев, а украинская армия должна сражаться — это выгодно для безопасности всего Евросоюза.