29 апреля, 02:17

Евродепутат Валле назвал Украину коррумпированной и разваливающейся страной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathrine Andi

Евродепутат от итальянской оппозиционной партии «Движение «5 звёзд» Данило Делла Валле выступил с жёсткой критикой политики Евросоюза в отношении Украины и финансовых решений Брюсселя. По его словам, Украина является коррумпированным и разваливающимся государством, которому Евросоюз помогает, несмотря на отсутствие ресурсов.

«Теперь мы отправим Зеленскому ещё 90 млрд евро на поддержку его военной машины и коррумпированного и разваливающегося государства, но ресурсов нет, учитывая, что из-за внешнеполитических решений ЕС находится на грани рецессии», — заявил Валле.

Депутат также уделил внимание 20 пакетам антироссийских санкций. По его словам, это не привело к прекращению конфликта и не приблизило стороны к урегулированию. Он заявил, что на протяжении нескольких лет не наблюдает реальных инициатив по мирным переговорам, тогда как поставки вооружений продолжаются, а украинцев используют в качестве «пушечного мяса».

Еврокомиссия отказывается от закупок российского авиатоплива
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о западных спонсорах главаря киевского режима Владимира Зеленского. По словам дипломата, спонсоры экс-комика — прежде всего из Британии и Евросоюза — делают всё, чтобы затянуть конфликт на Украине. Их цель, подчеркнула Захарова, не допустить его скорого завершения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Тимур Хингеев
