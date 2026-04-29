Евродепутат от итальянской оппозиционной партии «Движение «5 звёзд» Данило Делла Валле выступил с жёсткой критикой политики Евросоюза в отношении Украины и финансовых решений Брюсселя. По его словам, Украина является коррумпированным и разваливающимся государством, которому Евросоюз помогает, несмотря на отсутствие ресурсов.

«Теперь мы отправим Зеленскому ещё 90 млрд евро на поддержку его военной машины и коррумпированного и разваливающегося государства, но ресурсов нет, учитывая, что из-за внешнеполитических решений ЕС находится на грани рецессии», — заявил Валле.

Депутат также уделил внимание 20 пакетам антироссийских санкций. По его словам, это не привело к прекращению конфликта и не приблизило стороны к урегулированию. Он заявил, что на протяжении нескольких лет не наблюдает реальных инициатив по мирным переговорам, тогда как поставки вооружений продолжаются, а украинцев используют в качестве «пушечного мяса».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о западных спонсорах главаря киевского режима Владимира Зеленского. По словам дипломата, спонсоры экс-комика — прежде всего из Британии и Евросоюза — делают всё, чтобы затянуть конфликт на Украине. Их цель, подчеркнула Захарова, не допустить его скорого завершения.