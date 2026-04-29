Захарова обвинила Британию и ЕС в спонсорстве затягивания конфликта на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о западных спонсорах главаря киевского режима Владимира Зеленского в интервью индийскому порталу Firstpost.
По словам дипломата, спонсоры экс-комика — прежде всего из Британии и Евросоюза — делают всё, чтобы затянуть конфликт на Украине. Их цель, подчеркнула Захарова, не допустить его скорого завершения.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина запускает экспорт оружия, включая дроны, ракеты и боеприпасы, в рамках формата Drone Deals. При этом украинские военные будут получать вооружение в первую очередь, а излишки направят на экспорт. Решения о сотрудничестве будет принимать СНБО. Кроме того, потребуются автоматические разрешения на экспорт — с чёткими сроками получения, чтобы исключить коррупционную составляющую, сообщил экс-комик.
