В обращении главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина запускает экспорт оружия. Незалежная предложила партнёрам формат сотрудничества под названием Drone Deals — соглашения, охватывающие производство и поставки дронов, ракет, боеприпасов, а также другой востребованной военной техники и программного обеспечения.

«Экспорт украинского оружия будет реальным. Украинские военные всегда будут иметь право первого и достаточного объёма: военные возьмут то, что нужно, а сверх этого объёма — экспорт», — заявил экс-комик в соцсетях.

Рамки сотрудничества будет определять СНБО Украины на основе межправительственных соглашений с партнёрами. Чиновники совместно со спецслужбами готовы упростить бюрократические процедуры и условия работы на Украине, сохранив при этом необходимый экспортный контроль. Кроме того, потребуются автоматические разрешения на экспорт — с чёткими сроками получения, чтобы исключить коррупционную составляющую, сообщил Зеленский.

Тем временем, украинское военное командование признало, что порой тренировки призывников проходят только «на бумаге», а на деле военных сразу отправляют на фронт без всякой минимальной подготовки. Так было, например, в Северске в ДНР, когда российские солдаты взяли город под свой контроль умелым наступлением. Командир 54й ОМБр Вадим Черний, чьи бойцы обороняли населённый пункт, уверен, что Северск был потерян киевским режимом из-за слабости подготовки, нехватки оружия и апатии среди солдат, не верящих ни в какую победу Вооружённых сил Украины.