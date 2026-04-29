28 апреля, 23:49

Еврокомиссия отказывается от закупок российского авиатоплива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Standard store88

Евросоюз не планирует ослаблять ограничения, касающиеся поставок российского авиатоплива, даже на фоне проблем в энергетическом секторе. Об этом газете «Известия» рассказала представительница Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

По её словам, в Еврокомиссии продолжают придерживаться линии на полное прекращение зависимости от российских энергоресурсов, и пересмотр действующих мер не рассматривается. Итконен также сослалась на позицию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее заявляла, что возвращение к использованию российских источников энергии противоречило бы долгосрочным интересам ЕС.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал Швеции закупать авиационное топливо у России. Такое заявление он сделал на фоне предупреждения шведских властей о возможном дефиците керосина. Причиной нехватки является конфликт на Ближнем Востоке. Страна не исключает перехода к нормированию керосина при наихудшем сценарии.

Тимур Хингеев
