«Я обиделся» на ОПЕК: Эксперт раскрыл истинную причину демарша Эмиратов — и это не нефть

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Life.ru прокомментировал решение Объединённых Арабских Эмиратов покинуть ОПЕК и расширенное соглашение ОПЕК+. По мнению эксперта, основная причина демарша носит не столько экономический, сколько политический характер.

Я думаю, причина выхода ОАЭ из ОПЕК И ОПЕК+ очень простая — некая обида. Представьте: у вас есть коллективная организация, которая должна работать для достижения единых целей, но внутри этой организации вас напрямую «бомбят». Очевидно, что ОАЭ обижены на то, что эта организация никак не повлияла на Иран. Пока это из области «я обиделся». Сергей Пикин Директор Фонда энергетического развития

Рынок, по словам эксперта, практически не отреагировал на выход ОАЭ, поскольку ключевым фактором остаётся ситуация вокруг Ормузского пролива. Тем не менее Пикин предупреждает, что мировая энергетика вступает в фазу глубокой трансформации.

«Текущий нефтяной шок по своей совокупности больше, чем все остальные, вместе взятые. Прежняя конструкция уже не возродится, осадочек остался», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что окончательные контуры новой архитектуры нефтяного рынка проявятся, вероятно, к концу 2026 года. Слишком много неопределённостей — от транспортной логистики до устойчивости договорённостей между Ираном и США.

Ранее ОАЭ уведомили о своём решении покинуть ряды ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Агентство Reuters отмечает, что уход столь значимого игрока на нефтяном рынке способен спровоцировать нестабильность и снизить возможности альянса по контролю над ценами.

ОПЕК и ОПЕК+ — это самые важные в мире объединения нефтедобывающих государств. Суммарно они контролируют около половины мировой добычи нефти и значительно влияют на её цену. В ОПЕК входит 12 стран, в ОПЕК+ — ещё 10.