Песков заявил об отсутствии новых инициатив по добыче нефти в рамках ОПЕК+

В Кремле заявили, что новых инициатив по изменению объёмов добычи нефти в рамках ОПЕК+ на данный момент не рассматривается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о возможных изменениях в нефтяной политике на фоне международной ситуации.

Он подчеркнул, что Россия продолжает экспортировать нефть и участвует в поддержании стабильности мировых энергорынков. По его словам, на фоне растущего спроса и ограниченного предложения энергоресурсов ключевой задачей остаётся балансировка рынка. Отдельно было отмечено, что обсуждений по корректировке добычи в рамках соглашения ОПЕК+ в настоящий момент не ведётся.

Ранее сообщалось, что военный потенциал Ирана оказался значительно выше оценок, озвучиваемых публично в США. Несмотря на удары со стороны США и Израиля, Исламская Республика сохранила существенную часть своих вооружённых ресурсов. К моменту объявления режима прекращения огня у Ирана оставалась примерно половина запасов баллистических ракет и пусковых установок.