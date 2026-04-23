Иран сохранил значительную часть флота, авиации и ракет, узнали СМИ

Иран смог сохранить значительный военный потенциал, несмотря на американо-израильские удары. Как передаёт телеканал CBS News со ссылкой на чиновников из США, знакомых с разведданными, реальные возможности Исламской Республики существенно превышают те, о которых публично заявляет Белый дом.

Так, на момент объявления режима прекращения огня Иран сохранял около половины запаса баллистических ракет и пусковых установок, а порядка 60% часть военно-морских сил, несмотря на убеждения президента Дональда Трампа в «уничтожении» флота, оставались в строю.

Речь идёт о быстроходных ударных катерах и мелких судах, которые используются в обеспечении контроля над Ормузским проливом. То же касается авиации — около двух третей ВВС Ирана по-прежнему пригодны для ведения боевых действий.

Ранее СМИ узнали о позиции американских сенаторов относительно войны на Ближнем Востоке. Как писало агентство Bloomberg, часть призывает «завершить начатое» и лишить Иран ядерного потенциала, в то время как другие опасаются негативного эффекта конфликта на исход осенних выборов.