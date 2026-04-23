23 апреля, 02:35

TWZ: ВМС США впервые за 38 лет применили палубные пушки у берегов Ирана

Обложка © Chat GPT

Обложка © Chat GPT

Американские военные впервые за 38 лет применили палубные пушки против морских целей у берегов Ирана. Об этом сообщает издание The War Zone.

«С 1988 года ВМС США не наносили ударов по другим кораблям из своих палубных орудий в ходе боевых действий», — говорится в сообщении.

По данным издания, огонь вёл эсминец класса «Арли Бёрк» USS Spruance. Он обстрелял и затем участвовал в захвате иранского торгового судна Touska. Авторы материала указывают, что предыдущий подобный эпизод фиксировали в том же регионе. Тогда американские корабли также применяли артиллерию против иранских целей.

«По имеющимся у нас данным, последний неопровержимый случай применения палубного орудия военно-морским кораблём против другого корабля произошёл 18 апреля 1988 года во время операции «Богомол», — передаёт издание.

В публикации отмечается, что нынешний случай стал первым подтверждённым использованием корабельной артиллерии США против другого судна за десятилетия.

Левитт: США продолжат морскую блокаду Ирана во время прекращения огня
Левитт: США продолжат морскую блокаду Ирана во время прекращения огня

Ранее американские военные перехватили три иранских танкера в азиатских водах. Одно из задержанных судов — танкер Deep Sea. Он частично загружен сырой нефтью. Также перехватили танкер Sevin. Его вместимость составляет один миллион баррелей, а загрузка — 65%. Третьим задержанным судном стал полностью загруженный танкер Dorena. Его объём составляет два миллиона баррелей. По данным источников, танкеры находились у берегов Индии, Малайзии и Шри-Ланки.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Антон Голыбин
