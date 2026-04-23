TWZ: ВМС США впервые за 38 лет применили палубные пушки у берегов Ирана
Американские военные впервые за 38 лет применили палубные пушки против морских целей у берегов Ирана. Об этом сообщает издание The War Zone.
«С 1988 года ВМС США не наносили ударов по другим кораблям из своих палубных орудий в ходе боевых действий», — говорится в сообщении.
По данным издания, огонь вёл эсминец класса «Арли Бёрк» USS Spruance. Он обстрелял и затем участвовал в захвате иранского торгового судна Touska. Авторы материала указывают, что предыдущий подобный эпизод фиксировали в том же регионе. Тогда американские корабли также применяли артиллерию против иранских целей.
«По имеющимся у нас данным, последний неопровержимый случай применения палубного орудия военно-морским кораблём против другого корабля произошёл 18 апреля 1988 года во время операции «Богомол», — передаёт издание.
В публикации отмечается, что нынешний случай стал первым подтверждённым использованием корабельной артиллерии США против другого судна за десятилетия.
Ранее американские военные перехватили три иранских танкера в азиатских водах. Одно из задержанных судов — танкер Deep Sea. Он частично загружен сырой нефтью. Также перехватили танкер Sevin. Его вместимость составляет один миллион баррелей, а загрузка — 65%. Третьим задержанным судном стал полностью загруженный танкер Dorena. Его объём составляет два миллиона баррелей. По данным источников, танкеры находились у берегов Индии, Малайзии и Шри-Ланки.
