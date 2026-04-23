Reuters: ВМС США остановили три иранских судна у берегов Азии

Военные США перехватили три иранских танкера. Это произошло в рамках морской блокады, которую ввёл американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

Одно из задержанных судов — танкер Deep Sea. Он частично загружен сырой нефтью. Также перехватили танкер Sevin. Его вместимость составляет один миллион баррелей, а загрузка — 65%. Третьим задержанным судном стал полностью загруженный танкер Dorena. Его объём составляет два миллиона баррелей.

«Военные США перехватили как минимум три танкера под иранским флагом в азиатских водах и перенаправляют их с позиций у берегов Индии, Малайзии и Шри-Ланки», — пишет агентство.

Ранее сообщалось, что иранским танкерам удалось избежать американской блокады в Ормузском проливе. По информации Financial Times, как минимум 34 судна успешно миновали ограничения. Некоторые из них перевозили сырую нефть. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о задержании двух других судов, которые пытались пройти через пролив. В это время иранские СМИ озвучили угрозы закрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив. Он расположен вблизи йеменских территорий, находящихся под контролем хуситов, союзных Ирану.