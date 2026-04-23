23 апреля, 06:49

Bloomberg: Американские сенаторы призвали Трампа «завершить начатое» в Иране

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Часть сенаторов призывает президента США Дональда Трампа «завершить начатое» в Иране — предотвратить появление у Исламской Республики ядерного оружия. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В частности, с такими заявлениями выступает член Республиканской партии Роджер Маршал. По его мнению, возобновление войны с Ираном оправдано даже на фоне проблем у американских фермеров и подорожания топлива, что вызвано последствиями конфликта.

С этим согласны не все. Сенатор-демократ Тина Смит считает, что война в регионе создаёт «масштабную экономическую неопределённость» для избирателей в преддверии промежуточных выборов.

Трамп не устанавливает сроков продления перемирия с Ираном, сообщает Fox News
Трамп не устанавливает сроков продления перемирия с Ираном, сообщает Fox News

Ранее в Белом доме заявили, что Дональд Трамп ждёт от Ирана ответа на ультиматум о передаче обогащённого урана. По словам пресс-секретаря американской администрации Кэролайн Левитт, Вашингтон не допустит появления ядерного оружия у Тегерана.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Матвей Константинов
