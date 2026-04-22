Трамп не устанавливает сроков продления перемирия с Ираном, сообщает Fox News

Президент США Дональд Трамп не устанавливает сроков продления перемирия с Ираном. Это стало известно после его интервью в Вашингтоне. Соответствующую информацию сообщил телеканал Fox News.

По данным портала Axios, американский лидер готов продлить режим прекращения огня ещё на период от трёх до пяти дней. Это даст иранской стороне время выработать единую позицию по переговорам. Однако республиканец в интервью отметил, что спешки в продлении сроков перемирия нет.

«Он сказал, что нет никакой спешки в продлении сроков перемирия, что заявленный срок в три-пять дней, цитирую, не соответствует действительности. Он также сказал, что не торопится и хочет получить наилучшую сделку», — сказала ведущая телеканала в эфире.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану. Американские чиновники утверждают, что глава Белого дома не считает этот вариант предпочтительным. Это заявление прозвучало после продления перемирия с Ираном. Президент США согласился на это по просьбе пакистанского руководства. Он предоставил Тегерану время для выработки единых предложений по урегулированию.