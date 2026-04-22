WSJ: Трамп колеблется — новые удары по Ирану под вопросом

Американские чиновники, на которых ссылается Wall Street Journal, утверждают, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану, но не считает этот вариант предпочтительным. Это заявление прозвучало после того, как глава Белого дома, отвечая на просьбу пакистанского руководства, продлил перемирие с Ираном, предоставив Тегерану время для выработки единых предложений по урегулированию. Важно отметить, что морская блокада иранских портов при этом не отменяется.

«Трамп не расположен к возобновлению ударов по Ирану, но остаётся открытым к такому варианту», — говорится в публикации.

Чиновники сообщили, что во вторник в Белом доме Трамп провёл совещания, на которых поднимался вопрос о возможных будущих операциях против Ирана, и он запрашивал мнения своих советников по этому поводу.

Ранее Трамп заявил о решении отложить атаки на Иран по просьбе Пакистана. При этом морская блокада страны продолжится. Американские военные на Ближнем Востоке останутся в полной боевой готовности на время ожидания предложения Тегерана по урегулированию конфликта.