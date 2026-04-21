21 апреля, 20:32

Трамп дал Ирану шанс и продлил перемирие до выдвижения мирного предложения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoField

Президент США Дональд Трамп продлил режим прекращения огня с Ираном. Перемирие будет действовать до тех пор, пока Тегеран не представит своё предложение о мирном урегулировании. Об этом американский лидер написал в Truth Social.

«Учитывая, что Правительство Ирана серьёзно расколото, что неудивительно, по просьбе фельдмаршала Асима Мунира и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа мы приостановили наступление на Иран до тех пор, пока их лидеры и представители не выступят с единым предложением. Я продлю режим прекращения огня до тех пор, пока не будет представлено их предложение и не завершатся обсуждения», – говорится в заявлении.

Трамп дал Тегерану паузу, но не ослабил хватку. Блокада продолжается, а армия США находится в полной боевой готовности.

«Неуважение к жертвам»: Захарова одёрнула Нетаньяху за попытки сравнить Иран с Третьим рейхом

Ранее Life.ru писал, что Иран принял окончательное решение не участвовать в переговорах с США в Исламабаде, запланированных на 22 апреля. В Тегеране назвали встречу «потерей времени», а вице-президент США Джей Ди Вэнс уже отменил свою поездку в Пакистан.

BannerImage
Юния Ларсон
