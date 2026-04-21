Иран окончательно отказался от переговоров с США в Исламабаде

Тегеран поставил точку в вопросе диалога с Вашингтоном. Иран не будет участвовать в переговорах с США в Исламабаде. Встреча была запланирована на 22 апреля, но теперь она не состоится. Об этом сообщает государственное агентство Tasnim. Иранская сторона довела свою позицию до американцев через посредника в Пакистане.

Представители Тегерана сообщили, они не приедут на переговоры. По данным агентства, это окончательное решение.

В Иране считают, встреча станет пустой тратой времени. Действия США мешают достичь приемлемого соглашения. Западные журналисты утверждают, что вице-президент США Джей Ди Вэнс уже отменил поездку в Пакистан.

Ранее в иранском МИД указывали, что республика примет решение об участии в переговорах после подтверждения нацеленности США на конкретные результаты. Там добавили, что процесс затянулся из-за противоречивых сигналов из Вашингтона.