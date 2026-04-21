Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 20:30

Иран окончательно отказался от переговоров с США в Исламабаде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BUTENKOV ALEKSEI

Тегеран поставил точку в вопросе диалога с Вашингтоном. Иран не будет участвовать в переговорах с США в Исламабаде. Встреча была запланирована на 22 апреля, но теперь она не состоится. Об этом сообщает государственное агентство Tasnim. Иранская сторона довела свою позицию до американцев через посредника в Пакистане.

Представители Тегерана сообщили, они не приедут на переговоры. По данным агентства, это окончательное решение.

В Иране считают, встреча станет пустой тратой времени. Действия США мешают достичь приемлемого соглашения. Западные журналисты утверждают, что вице-президент США Джей Ди Вэнс уже отменил поездку в Пакистан.

«Мы стали мощнее»: Трамп раскрыл, для чего объявил перемирие с Ираном
Ранее в иранском МИД указывали, что республика примет решение об участии в переговорах после подтверждения нацеленности США на конкретные результаты. Там добавили, что процесс затянулся из-за противоречивых сигналов из Вашингтона.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar