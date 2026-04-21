«Мы стали мощнее»: Трамп раскрыл, для чего объявил перемирие с Ираном

США усилили военную мощь на Ближнем Востоке после паузы в боевых действиях с Ираном. Это время было использовано для переброски боеприпасов в регион, признал американский президент Дональд Трамп в интервью CNBC.

«У нас так много боеприпасов, у нас так много всего, что мы стали намного мощнее, чем были четыре или пять недель назад…», — отметил Трамп. Он подчеркнул, что перерыв позволил пополнить запасы.

По его словам, временное прекращение огня с Ираном оказалось выгодным с точки зрения подготовки. Вашингтон использовал эти две недели для перевооружения. Американский лидер заявил, что текущий уровень сил в регионе превышает показатели до начала операции. Ситуация остаётся напряжённой.

Ранее Трамп заявил, что не заинтересован в продлении перемирия Ираном. Более того, американская армия планирует возобновить удары по противнику. По его мнению, такой шаг лишь усилит позиции переговорной группы США.