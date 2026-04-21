Трамп снова перехотел перемирия с Ираном и пригрозил бомбардировками
Президент США Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в продлении перемирия Ираном. Более того, Армия Штатов намерена возобновить удары по противнику.
«Ну, я не хочу этого делать», — сказал он в прямом эфире телекомпании CNBC. — «Я ожидаю, что будут бомбардировки. Вооружённые силы рвутся в бой».
Трамп считает, что такой подход только сыграет на руку американской переговорной группе.
По неофициальной информации, представители США, включая Джей Ди Вэнс, либо уже направились в Пакистан на переговоры с Ираном, либо готовятся к вылету. СМИ уточняют, что Тегеран одобрил новый раунд диалога.
