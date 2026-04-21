21 апреля, 01:38

Пентагон сообщил о 415 раненых военных в операции против Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Creativa Images

Пентагон опубликовал новые данные о потерях в ходе американо-израильской операции против Ирана. С начала конфликта 415 американских военнослужащих получили ранения. Статистику опубликовали на официальном сайте военного ведомства 20 апреля.

Согласно официальным цифрам, в боях пострадали 271 солдат сухопутных войск, 63 моряка ВМС, 19 морских пехотинцев и 62 военнослужащих ВВС. Среди раненых — 230 мужчин и 38 женщин. Число погибших остаётся на уровне 13 человек.

В сообщении отметили, что большая часть раненых уже вернулась в строй. При этом Пентагон не уточнил, при каких обстоятельствах и когда именно военные США получили ранения.

В Пентагоне тремя словами описали состояние верховного лидера Ирана

Ранее иранский фонд заявил о 3,5 тыс. погибших в республике за время конфликта. Данные охватывают период с начала боевых действий. Глава фонда связал эти жертвы с ударами США и Израиля по территории Ирана.

Лия Мурадьян
