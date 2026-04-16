В Пентагоне тремя словами описали состояние верховного лидера Ирана

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, по предварительной информации, выжил, но получил серьёзные травмы. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет. Его заявление было опубликовано в аккаунте Clash Report в соцсети X.

«Что касается статуса человека, о котором вы упомянули, я полагаю, что он остался прежним... Считается, что он жив, ранен и изуродован», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста о состоянии верховного лидера Ирана.

Хегсет также отметил, что по очевидным причинам объём информации, исходящей от Хаменеи, в настоящее время ограничен.

11 апреля агентство Reuters, ссылаясь на источники из близкого круга политика, сообщило о состоянии Моджтабы Хаменеи. По информации агентства, он проходит реабилитацию после травм, полученных в результате авиаудара, в котором погиб его отец. Утверждается, что Хаменеи получил серьёзные повреждения ног и лица. Несмотря на это, он находится в ясном сознании и продолжает принимать участие в рабочих встречах с высокопоставленными должностными лицами.