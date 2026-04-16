Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 13:46

В Пентагоне тремя словами описали состояние верховного лидера Ирана

Моджтаба Хаменеи. Обложка ©

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, по предварительной информации, выжил, но получил серьёзные травмы. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет. Его заявление было опубликовано в аккаунте Clash Report в соцсети X.

«Что касается статуса человека, о котором вы упомянули, я полагаю, что он остался прежним... Считается, что он жив, ранен и изуродован», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста о состоянии верховного лидера Ирана.

Хегсет также отметил, что по очевидным причинам объём информации, исходящей от Хаменеи, в настоящее время ограничен.

На Западе назвали причину, по которой лидер Ирана Хаменеи не показывается на публике

11 апреля агентство Reuters, ссылаясь на источники из близкого круга политика, сообщило о состоянии Моджтабы Хаменеи. По информации агентства, он проходит реабилитацию после травм, полученных в результате авиаудара, в котором погиб его отец. Утверждается, что Хаменеи получил серьёзные повреждения ног и лица. Несмотря на это, он находится в ясном сознании и продолжает принимать участие в рабочих встречах с высокопоставленными должностными лицами.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar