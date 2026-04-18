Иранский фонд заявил о 3,5 тыс. погибших в республике за время конфликта с США
Почти 3,5 тыс. человек погибли в Иране с начала конфликта. Об этом сообщил глава иранского Фонда по делам погибших Сейед Ахмад Мосави.
Мосави заявил, что данные о погибших касаются периода с начала конфликта. Глава фонда связал эти жертвы с ударами, которые нанесли по территории республики США и Израиль. По его словам, имеются данные о 3468 погибших с начала конфликта
Ранее президент США Дональд Трамп провёл специальное совещание в Белом доме, которое было посвящено ситуации вокруг Ирана и Ормузского пролива. Во встрече участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и министр финансов Скотт Бессент. Напомним, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (ВМС КСИР) объявили о перекрытии Ормузского пролива. Данное решение принято до тех пор, пока Соединённые Штаты не снимут морскую блокаду.
