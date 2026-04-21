21 апреля, 13:40

Трамп назвал Европу «бумажным тигром» и не исключил её исчезновения

Трамп назвал Европу «бумажным тигром» и не исключил её исчезновения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением о положении дел в Европе. По его словам, региону необходимо срочно решить ряд внутренних проблем, иначе не исключён его распад.

«Европа должна привести себя в порядок в вопросах энергетики и иммиграции. Они должны привести себя в порядок, иначе у них больше не будет Европы», — сказал Трамп.

Американский лидер также назвал Европу «бумажным тигром».

Трамп пообещал больше никогда не использовать выражение бумажный тигр

И это взаимно: как пишет Politico, президент США Дональд Трамп теряет поддержку даже среди своих ближайших идеологических союзников в Европе. После неожиданного поражения венгерского премьера Виктора Орбана на парламентских выборах европейские правые начали спешно отдаляться от американского лидера.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александра Вишнякова
