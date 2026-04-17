Европа отправляет Трампа во френдзону после поражения Орбана: Нам нужно держаться на расстоянии

Президент США Дональд Трамп теряет поддержку даже среди своих ближайших идеологических союзников в Европе. Как сообщает Politico со ссылкой на информированные источники, после неожиданного поражения венгерского премьера Виктора Орбана на парламентских выборах европейские правые начали спешно отдаляться от американского лидера.

«Нам нужно держаться на расстоянии», — заявила французский политик Марин Ле Пен своим коллегам по партии «Национальное объединение» во время закрытой встречи.

Это замечание многое говорит о нынешнем имидже Трампа за океаном.

По данным журнала, глава Белого дома стал настолько «политически токсичным» в Европе, что даже те, кто ещё недавно восхищался его методами, теперь всё чаще считают его обузой и помехой для собственных политических карьер.

Проигрыш Орбана, которого многие называли «трампистом номер один» в Евросоюзе, видимо, стал для европейских ультраправых тревожным звоночком: ассоциироваться с американским президентом теперь невыгодно и даже опасно для местных выборов. Так что трансатлантическая дружба дала трещину.

