Дональд Трамп действует против НАТО из-за личной обиды на европейских лидеров. Эта неприязнь буквально затмила разум американского президента, что проявилось даже в нападках на папу римского. Такое мнение высказала президент Российской ассоциации евро-атлантического сотрудничества, замдиректора ИНИОН РАН Татьяна Пархалина в разговоре с РИА «Новости».

Как отмечается в статье, Североатлантический альянс действительно переживает сильнейший кризис в истории. Некоторые аналитики допускают его полный распад в ближайшее десятилетие. Главный дестабилизирующий фактор — позиция Вашингтона.

Американский лидер открыто критикует союзников, отказавшихся участвовать в иранской кампании. Он заявил, что США потратили триллионы долларов на защиту от России, назвав ситуацию абсурдной. Встреча с генсеком Марком Рютте обернулась скандалом.

По данным западных СМИ, президент угрожал европейцам наказанием. В ответ страны ЕС начали разрабатывать запасной план обороны на случай выхода Америки. Программу активно продвигает Германия: участники решают вопросы ПВО, логистики и переброски сил в Польшу и Прибалтику.

Бывший генсек Йенс Столтенберг подтвердил серьезность намерений. При этом юридически мгновенный выход невозможен — Конгресс ранее запретил главе государства в одиночку принимать такое решение.

Ранее Трамп раскритиковал подход к финансированию НАТО, заявив, что расходы на альянс выглядят неоправданными. Он подчеркнул, что Вашингтон в течение долгого времени направлял значительные средства на поддержку Североатлантического блока.