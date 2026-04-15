15 апреля, 17:35

«Прощальная речь или заявление Трампа?» Мадьяр высмеял Орбана, гуляющего с газетой на балконе

Обложка © ТАСС / АР / Denes Erdos, Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр подшутил над действующим премьер-министром Виктором Орбаном. Ролик он опубликовал в соцсети.

Петер Мадьяр и Тамаш Шуйок смотрят, как Виктор Орбан читает газету. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / magyar_peter_official_the_man

На кадры, снятые во дворце Шандора в Будапеште, попала встреча Мадьяра с президентом Тамашем Шуйоком. Во время беседы политики заметили на балконе соседней резиденции премьера прогуливающегося с газетой Орбана.

«Как вы думаете, что читает Виктор Орбан? a) Свою прощальную речь; b) Nemzeti Sport (спортивная газета. — Прим. Life.ru); c) Сегодняшнее заявление Дональда Трампа?» написал Мадьяр.

Напомним, что лидер победившей на парламентских выборах венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр потребовал от президента страны Тамаша Шуйока добровольно уйти в отставку, о чём будущий премьер-министр объявил на пресс-конференции. Мадьяр пригрозил, что если политик не покинет пост сам, то члены его партии внесут в конституцию необходимые поправки и отстранят Шуйока принудительно.

Юрий Лысенко
