Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 01:31

Орбан рассказал о своём состоянии после поражения на выборах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о своих чувствах после поражения на выборах. Об этом он сообщил в интервью порталу Patriota.

«В воскресенье я чувствовал только боль, а в понедельник — пустоту, и с тех пор я лечусь с помощью трудотерапии, и я пытаюсь как-то избавиться от этой пустоты или заполнить её», — сказал Орбан.

Выборы в парламент страны состоялись 12 апреля. Партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром опередила партию Орбана «Фидес». «Тиса» получила 136 из 199 мест, что дало ей конституционное большинство. Окончательные итоги выборов утвердят до 18 апреля.

Ранее лидер победившей партии «Тиса» Петер Мадьяр подшутил над бывшим премьер-министром. В соцсетях опубликовали ролик, снятый во дворце Шандора. На записи Мадьяр беседовал с президентом Тамашем Шуйоком. Политики заметили на балконе соседней резиденции прогуливающегося с газетой Виктора Орбана. В подписи к видео Мадьяр предложил варианты того, что мог читать премьер. Он упомянул прощальную речь, спортивную газету или заявление Дональда Трампа.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Венгрия
  • Виктор Орбан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar