Орбан сожалеет, что строительство АЭС «Пакш-2» не началось раньше

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что больше всего сожалеет о задержке проекта атомной электростанции «Пакш-2». Об этом он сообщил в интервью порталу Patriota. Политик объяснил, что более быстрая реализация улучшила бы положение экономики.

«Пакш-2» следовало построить гораздо быстрее, тогда венгерская экономика сегодня была бы в гораздо более выгодном положении, потому что было бы больше энергии, и она была бы дешевле. Тот факт, что это продолжается так долго, и мы не смогли это закончить, я считаю серьёзным провалом правительства», — сказал Орбан.

Церемония заливки первого бетона для двух новых блоков станции состоялась в начале февраля. Действующая станция «Пакш» уже вырабатывает почти половину электроэнергии в стране. Ввод новых блоков должен удвоить эту долю.

