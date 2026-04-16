16 апреля, 20:29

Орбан сожалеет, что строительство АЭС «Пакш-2» не началось раньше

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что больше всего сожалеет о задержке проекта атомной электростанции «Пакш-2». Об этом он сообщил в интервью порталу Patriota. Политик объяснил, что более быстрая реализация улучшила бы положение экономики.

«Пакш-2» следовало построить гораздо быстрее, тогда венгерская экономика сегодня была бы в гораздо более выгодном положении, потому что было бы больше энергии, и она была бы дешевле. Тот факт, что это продолжается так долго, и мы не смогли это закончить, я считаю серьёзным провалом правительства», — сказал Орбан.

Церемония заливки первого бетона для двух новых блоков станции состоялась в начале февраля. Действующая станция «Пакш» уже вырабатывает почти половину электроэнергии в стране. Ввод новых блоков должен удвоить эту долю.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пообещал продолжить жёсткую миграционную политику предыдущего правительства. Он заявил о намерении укреплять границу и ремонтировать пограничный забор. Мадьяр подчеркнул, что Венгрия не будет участвовать в европейских программах по распределению мигрантов. Его позиция совпадает с курсом Виктора Орбана, который отказывался выполнять требования ЕС по открытию границ. Это стало одной из причин блокировки Брюсселем финансовых выплат для Будапешта.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Антон Голыбин
