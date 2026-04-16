Будущий премьер Венгрии Мадьяр пообещал продолжить миграционную политику Орбана

Будущий глава правительства Венгрии Петер Мадьяр заявил, что полностью продолжит политику Виктора Орбана по миграции. Он пообещал не пускать в страну нелегалов, укрепить границу и отремонтировать пограничный забор. Мадьяр подчеркнул, что Венгрия не будет участвовать в европейских программах по распределению мигрантов.

«Венгрия занимает очень жесткую позицию в отношении нелегальной миграции. Мы не принимаем ни пактов, ни механизмов перераспределения. И мы будем поддерживать наш пограничный забор на южной границе и отремонтируем его, потому что в нём есть прорехи. Мы честны и хотим защитить Европу и Венгрию от нелегальной миграции», — сказал Мадьяр в своей первой речи после избрания.

Следует подчеркнуть, что одним из требований Европейского союза к Венгрии является открытие границ для мигрантов. Предыдущее правительство во главе с Орбаном отказывалось выполнять это условие, что стало одной из причин блокировки Брюсселем финансовых выплат для Будапешта. Таким образом, новое правительство заявляет о намерении придерживаться аналогичной политики в данном вопросе.