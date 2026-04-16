Будущий премьер Венгрии Мадьяр пообещал продолжить миграционную политику Орбана
Будущий глава правительства Венгрии Петер Мадьяр заявил, что полностью продолжит политику Виктора Орбана по миграции. Он пообещал не пускать в страну нелегалов, укрепить границу и отремонтировать пограничный забор. Мадьяр подчеркнул, что Венгрия не будет участвовать в европейских программах по распределению мигрантов.
«Венгрия занимает очень жесткую позицию в отношении нелегальной миграции. Мы не принимаем ни пактов, ни механизмов перераспределения. И мы будем поддерживать наш пограничный забор на южной границе и отремонтируем его, потому что в нём есть прорехи. Мы честны и хотим защитить Европу и Венгрию от нелегальной миграции», — сказал Мадьяр в своей первой речи после избрания.
Следует подчеркнуть, что одним из требований Европейского союза к Венгрии является открытие границ для мигрантов. Предыдущее правительство во главе с Орбаном отказывалось выполнять это условие, что стало одной из причин блокировки Брюсселем финансовых выплат для Будапешта. Таким образом, новое правительство заявляет о намерении придерживаться аналогичной политики в данном вопросе.
Напомним, в Венгрии оппозиционная партия «Тиса» под руководством Мадьяра победила в ходе парламентских выборов, получив 138 кресел в Государственном собрании из 199. Избрание нового венгерского премьера состоится в течение ближайшего месяца. Мадьяр уже заявил, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
