В Брюсселе трясутся из-за возможного избрания лидером Болгарии противника Украины

В Брюсселе обеспокоены возможным избранием Румена Радева новым болгарским лидером в результате проведения выборов 19 апреля. Как пишет газета Politico, бывший президент имеет «весьма туманную» политическую повестку, и Евросоюз относится к нему «с настороженностью»

«Радев уже давно занимает позицию, близкую к линии Кремля в отношении Украины, и неоднократно давал понять, что хотел бы возобновить импорт российской нефти», — говорится в публикации.

Радев также обещает гражданам побороть «мафиозное государство», проникающее во все сферы жизни Болгарии. По его мнению, это подрывает устои республики.

К слову, с 2021 года в самой бедной стране ЕС сменилось семь премьер-министров, и один из них не отработал полный срок. Согласно опросам, «Прогрессивная Болгария» Румена Радева может набрать 31%, что помешает формированию правящей коалиции.

