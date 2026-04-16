В Брюсселе трясутся из-за возможного избрания лидером Болгарии противника Украины

Politico: ЕС боится позиции потенциального лидера Болгарии Радева по Украине
Румен Радев. Обложка © ТАСС / Игорь Ленкин
В Брюсселе обеспокоены возможным избранием Румена Радева новым болгарским лидером в результате проведения выборов 19 апреля. Как пишет газета Politico, бывший президент имеет «весьма туманную» политическую повестку, и Евросоюз относится к нему «с настороженностью»
«Радев уже давно занимает позицию, близкую к линии Кремля в отношении Украины, и неоднократно давал понять, что хотел бы возобновить импорт российской нефти», — говорится в публикации.
Радев также обещает гражданам побороть «мафиозное государство», проникающее во все сферы жизни Болгарии. По его мнению, это подрывает устои республики.
К слову, с 2021 года в самой бедной стране ЕС сменилось семь премьер-министров, и один из них не отработал полный срок. Согласно опросам, «Прогрессивная Болгария» Румена Радева может набрать 31%, что помешает формированию правящей коалиции.
