«Когда увидим результат»: Иран возложил на США ответственность за дальнейшую судьбу переговоров

Иран примет окончательное решение об участии в переговорах в Исламабаде только после того, как убедится в нацеленности Соединённых Штатов на достижение конкретных результатов. Об этом сообщили в иранском Министерстве иностранных дел. В ведомстве пояснили, что пока решение не принято, но связано это не с нерешительностью Тегерана, а с противоречивыми сигналами, поступающими из Вашингтона.

«Когда мы увидим, что переговоры ориентированы на результат, мы решим, будем ли в них участвовать», — приводит заявление гостелевидение Ирана.

А тем временем американский президент Дональд Трамп признал, что Соединённые Штаты использовали паузу в боевых действиях с Ираном для переброски боеприпасов в ближневосточный регион и значительного усиления своей военной мощи. Глава Белого дома отметил, что перерыв позволил пополнить запасы, в результате чего американские силы стали намного мощнее, чем были за четыре-пять недель до этого.