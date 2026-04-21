Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 18:49

«Когда увидим результат»: Иран возложил на США ответственность за дальнейшую судьбу переговоров

Иран пойдёт на переговоры только при уверенности в конструктивном настрое США

Иран примет окончательное решение об участии в переговорах в Исламабаде только после того, как убедится в нацеленности Соединённых Штатов на достижение конкретных результатов. Об этом сообщили в иранском Министерстве иностранных дел. В ведомстве пояснили, что пока решение не принято, но связано это не с нерешительностью Тегерана, а с противоречивыми сигналами, поступающими из Вашингтона.

«Когда мы увидим, что переговоры ориентированы на результат, мы решим, будем ли в них участвовать», приводит заявление гостелевидение Ирана.

Трамп попросил Иран не казнить 8 приговорённых к смерти женщин
А тем временем американский президент Дональд Трамп признал, что Соединённые Штаты использовали паузу в боевых действиях с Ираном для переброски боеприпасов в ближневосточный регион и значительного усиления своей военной мощи. Глава Белого дома отметил, что перерыв позволил пополнить запасы, в результате чего американские силы стали намного мощнее, чем были за четыре-пять недель до этого.

Хроника и главные события на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar