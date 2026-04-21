Трамп попросил Иран не казнить 8 приговорённых к смерти женщин

Президент США Дональд Трамп попросил власти Ирана освободить восемь женщин, приговорённых к смертной казни. Такую просьбу он опубликовал в своей соцсети Truth Social в ответ на пост произраильского блогера Эяля Якоби, который сообщал о предстоящей казни. Хозяин Белого дома сделал репост записи с фото женщин и написал, что будет очень признателен, если осуждённых отпустят.

«Иранским лидерам, которые вскоре будут вести переговоры с моими представителями: буду весьма признателен за освобождение этих женщин <...> Пожалуйста, не причиняйте им вреда — это могло бы стать хорошим началом наших переговоров!» — написал Трамп.

Президент США подчеркнул, что этот шаг со стороны Тегерана будет должным образом оценён. Личности женщин с фото он раскрывать не стал.