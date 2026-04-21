Трамп попросил Иран не казнить 8 приговорённых к смерти женщин
Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Eyal Yakoby
Президент США Дональд Трамп попросил власти Ирана освободить восемь женщин, приговорённых к смертной казни. Такую просьбу он опубликовал в своей соцсети Truth Social в ответ на пост произраильского блогера Эяля Якоби, который сообщал о предстоящей казни. Хозяин Белого дома сделал репост записи с фото женщин и написал, что будет очень признателен, если осуждённых отпустят.
Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Eyal Yakoby
«Иранским лидерам, которые вскоре будут вести переговоры с моими представителями: буду весьма признателен за освобождение этих женщин <...> Пожалуйста, не причиняйте им вреда — это могло бы стать хорошим началом наших переговоров!» — написал Трамп.
Президент США подчеркнул, что этот шаг со стороны Тегерана будет должным образом оценён. Личности женщин с фото он раскрывать не стал.
Напомним, что 19 апреля Иран сначала отказался от второго раунда переговоров с США. Тегеран объяснил это тем, что Америка выдвигает «чрезмерные и необоснованные требования», постоянно меняет позицию, сама себе противоречит и продолжает блокировать Ормуз. Но уже на следующий день Иран передумал и согласился принять участие во встрече. Переговоры были запланированы на 21 апреля в Исламабаде — столице Пакистана. Делегация посланников Трампа во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом уже вылетела туда.
