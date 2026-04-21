«Неуважение к жертвам»: Захарова одёрнула Нетаньяху за попытки сравнить Иран с Третьим рейхом

Заявления израильского руководства об устранении угрозы так называемого «ядерного Холокоста» со стороны Ирана являются неуместными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что подобные сравнения оскорбляют память всех жертв Второй мировой войны.

Так дипломат прокомментировала утверждения израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Тот заявил, что Иран якобы планировал ещё один Холокост, а названия иранских городов стали бы синонимами Освенцима, Майданека и Собибора, если бы израильтяне не взяли судьбу в свои руки.

«Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в контексте угрозы Израилю «ядерного Холокоста» со стороны Ирана — это проявление неуважения ко всем жертвам Второй мировой, жертвам геноцида советского народа, жертвам Холокоста, а также воинам Красной армии, освобождавшей лагеря смерти», — написала Захарова.

По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, такие высказывания подменяют понятия и искажают исторические факты.

К слову, в марте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед однопартийцами в Анкаре, публично обвинил Биньямина Нетаньяху в том, что тот стал настоящей катастрофой для своего народа, пережившего Холокост. По словам турецкого лидера, даже сами граждане Израиля, вынужденные укрываться в бомбоубежищах, считают Нетаньяху главным бедствием со времён Второй мировой войны.