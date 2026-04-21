Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко высказалась после решения суда Евросоюза по венгерскому закону, ограничивающему доступ несовершеннолетних к ЛГБТ*- материалам. В своём Telegram-канале она иронично прокомментировала риторику Брюсселя о «правах человека» и обвинила ЕС в двойных стандартах.

Поводом стало решение Суда ЕС, который признал, что венгерский закон 2021 года нарушает нормы Евросоюза и базовые положения договора ЕС. По оценке суда, эти ограничения якобы стигматизируют ЛГБТ*-людей и противоречат принципам недискриминации и праву на получение услуг.

Захарова отреагировала на это жёстко. Она написала: «Права человека, опять!» — а затем упрекнула Евросоюз в том, что тот игнорирует другие гуманитарные темы, в том числе связанные с Украиной.

«Евросюз не хочет увидеть, как годами киевский режим детей убивал? Тот самый киевский режим, над которым ЕС взял шефство. Нет, это не лицемерие, это преступление», — заключила представитель ведомства.

Тем временем в Туапсе инициативная группа жителей шестые сутки разбирает завалы дома, в который в ночь на 16 апреля попал украинский беспилотник. В результате атаки погибла 14-летняя девочка. Из ЕС никаких заявлений, осуждающих агрессию Киева в связи с гибелью ребёнка, не прозвучало.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.