В России предлагают изменить порядок разводов для защиты семей: за и против Оглавление Главные тезисы Матвиенко Ключевые детали инициативы Контекст и реакция Разводы в России предложили усложнить, чтобы сократить их количество и тем самым защитить сами семьи. С таким предложением выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Что именно она рекомендует и как это может помочь — в материале Life.ru. 21 апреля, 11:43

Главные тезисы Матвиенко

20 апреля на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России» в Национальном центре «Россия» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что процедура развода в России не должна быть слишком простой.

В пример она привела страны Европы, где развестись, как у нас, просто придя в тот же загс и написав заявление, не получится. В тех же Великобритании или Франции весь процесс может занимать два года и даже больше.

Но Матвиенко отмечает, что «ужесточать или ограничивать» ничего не нужно. Необходимо сделать бракоразводный процесс просто «более гуманным» и позаботиться в первую очередь о детях. В пример она привела «неделю тишины» перед абортом.

«Женщина приходит делать аборт — а вот неделя тишины: работают психологи, врачи, объясняют, что, если она сделает [аборт], она всю жизнь будет жалеть. Также и к бракоразводному процессу надо относиться. Ну погорячились, поссорились, а страдают-то дети», — сказала Матвиенко.

Ещё одной проблемой спикер Совфеда назвала фиктивные разводы ради социальных выплат в отдельных регионах, к чему супруги прибегают ради сохранения дополнительного дохода от государства. Она призвала возвращать уважение к институту семьи и традиционным ценностям, при которых семья и материнство были чем-то священным.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Ключевые детали инициативы

И хотя пока никаких конкретных предложений выдвинуто не было, но на основе заявлений можно предположить, какие изменения могут быть внесены в бракоразводный процесс:

Введение обязательного периода «раздумий» перед разводом, аналогичного «неделе тишины» при аборте.

Обязательная работа с психологами и социальными работниками, которые помогут супругам разобраться в причинах конфликта и оценить последствия для детей.

Многоэтапная процедура расторжения брака, которая даст возможность обдумать решение и, возможно, вернуться к семейной жизни.

Были и иные предложения от других экспертов и депутатов. Так, общественный деятель Вадим Попов предлагал повысить госпошлину за развод, а депутат Виталий Милонов — ввести обязательные беседы с изменщиками.

Были и любопытные предложения — например, платить мужчине за то, что он не бросил жену и детей. С такой необычной идеей выступил медиаменеджер Иван Бакуров.

«Смотрите, смотрите! Год, год прошёл, да? Он не развёлся, к другой женщине не ушёл. Получи свой миллион. Ну или два», — говорит Бакуров.

Контекст и реакция

Тема разводов в России очень болезненная. Так, по данным ВЦИОМ, в 2024 году на каждые 10 новых браков приходилось аж восемь разводов. Это огромная цифра. Валентина Матвиенко также связала эту проблему с демографической ситуацией:

«У нас самая большая страна в мире, и нам не хватает людей, чтобы её содержать, обрабатывать, развивать экономику, обеспечить безопасность. Для нас поэтому это стратегическая задача».

Многие эксперты её поддержали, в их числе ранее упомянутый Виталий Милонов, а также депутат Госдумы Николай Новичков. Первый заявил, что согласен с мнением Матвиенко:

«Мне кажется, что уважаемая Валентина Ивановна имела в виду длительную процедуру медиации, то есть переговоров, помощи семье. Ведь семья, заявившая о желании прекратить брак, в какой-то степени должна восприниматься обществом как семья, попавшая в беду, в сложную ситуацию», — сказал он.

Николай Новичков также отметил, что в бракоразводном процессе обязательно должны работать с супругами психологи, чтобы помочь им найти путь для сохранения семьи и её развития.

Судя по комментариям в соцсетях, с инициативой согласны не все. Многие отмечают, что проблема разводов в стране связана не с простотой процедуры, а с материальными условиями жизни, нехваткой жилья, финансовыми трудностями. К тому же некоторые опасаются, что усложнение бракоразводного процесса может привести и к некоторым негативным процессам — например, к росту числа бытовых конфликтов.

Авторы Андрей Ананьев