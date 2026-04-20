Более 3000 детей пострадали от домогательств католических священников в Испании

Число несовершеннолетних, пострадавших в Испании от сексуальных домогательств в католической среде, превысило 3 тысячи человек. Об этом сообщила газета El País со ссылкой на собственное расследование, начатое ещё в 2018 году.

По данным издания, в домогательствах подозреваются около 1,6 тысячи священнослужителей и мирян. Это примерно 1,46% от 110 тысяч священников и верующих, находившихся в Испании с 1940 года. El País отмечает, что передала собранную информацию Испанской епископской конференции, Ватикану и уполномоченному по правам человека.

В 2023 году офис испанского омбудсмена представил данные опроса, согласно которым около 1,13% взрослого населения королевства (примерно 440 тысяч человек) могли пострадать от сексуальных домогательств в католической среде.

