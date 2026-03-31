Популярного певца признали виновным в насилии над дочерьми: он получил больше 30 лет

Бразильского певца Бруно Мафру, известного по группе Bruno e Trio, признали виновным по делу о сексуальном насилии над двумя дочерьми. Суд в штате Пара оставил в силе обвинительный приговор.

По данным Globo, речь идёт о преступлениях, которые происходили в период с 2007 по 2011 год в Белене. Как установил суд, на тот момент девочки были младше 14 лет.



Обвинения против артиста были выдвинуты в 2019 году, когда потерпевшие уже стали взрослыми и смогли публично рассказать о произошедшем. В материалах дела говорится, что эпизоды происходили дома и в автомобиле, а также сопровождались психологическим давлением и показом порнографических материалов.

Суд второй инстанции подтвердил приговор единогласно. В публикациях бразильских изданий срок называют как около 32 лет лишения свободы, а в ряде сообщений уточняется формулировка — 30 лет, 4 месяца и 24 дня в закрытом режиме.

Защита Мафру уже заявила, что будет добиваться пересмотра решения. Сам артист обвинения отрицает.

Бруно Мафру известен в Бразилии как лидер и фронтмен группы Bruno e Trio. На пике популярности коллектив активно гастролировал, а одной из самых узнаваемых песен называли трек “24 Horas”, который сам проект Bruno e Trio называет своим большим прорывом.