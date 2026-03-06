«Серийный педофил»: Братья и сестра подали в суд на Майкла Джексона спустя годы отрицания

Три брата и их сестра подали иск против наследников Майкла Джексона, обвинив покойного артиста в систематическом сексуальном насилии, которому они подвергались в детстве. Как сообщает The Independent, заявление было зарегистрировано в суде 27 февраля.

Эдвард, Доминик, Альдо Касио и их сестра Мари-Николь Порт в документе называют звезду «серийным педофилом», который на протяжении нескольких лет накачивал наркотиками и насиловал детей. Ответчиками по делу проходят компании певца и его наследники. Истцы утверждают, что музыкант специально втёрся в доверие к их отцу, работавшему в гостинице, где останавливался артист. Они заявили, что сотрудники отеля помогали Джексону в его зверствах, намеренно заселяя его поближе к намеченным жертвам.

Долгие годы потерпевшие защищали репутацию поп-короля и отрицали факт каких-либо домогательств. Прозрение, как они сами объясняют, наступило после просмотра нашумевшего документального фильма «Покидая Неверленд», где другие пострадавшие делились похожим опытом общения с музыкантом.

Юрист Мартин Сингер, представляющий сторону наследников, назвал поданный иск отчаянной попыткой нажиться на имени знаменитости.

Ранее Life.ru писал, что наследственный фонд Майкла Джексона тайно выплатил 2,5 миллиона долларов истцам по делу о домогательствах. Эта сумма стала частью более крупного соглашения на 16,5 миллиона долларов, которое стороны пытались закрыть без публичных слушаний. Скандалы вокруг имени поп-короля продолжают всплывать даже спустя годы после его смерти.