Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 08:48

«Серийный педофил»: Братья и сестра подали в суд на Майкла Джексона спустя годы отрицания

Три брата и сестра обвинили покойного Майкла Джексона в педофилии

Обложка © ТАСС / ASSOCIATED PRESS

Обложка © ТАСС / ASSOCIATED PRESS

Три брата и их сестра подали иск против наследников Майкла Джексона, обвинив покойного артиста в систематическом сексуальном насилии, которому они подвергались в детстве. Как сообщает The Independent, заявление было зарегистрировано в суде 27 февраля.

Эдвард, Доминик, Альдо Касио и их сестра Мари-Николь Порт в документе называют звезду «серийным педофилом», который на протяжении нескольких лет накачивал наркотиками и насиловал детей. Ответчиками по делу проходят компании певца и его наследники. Истцы утверждают, что музыкант специально втёрся в доверие к их отцу, работавшему в гостинице, где останавливался артист. Они заявили, что сотрудники отеля помогали Джексону в его зверствах, намеренно заселяя его поближе к намеченным жертвам.

Долгие годы потерпевшие защищали репутацию поп-короля и отрицали факт каких-либо домогательств. Прозрение, как они сами объясняют, наступило после просмотра нашумевшего документального фильма «Покидая Неверленд», где другие пострадавшие делились похожим опытом общения с музыкантом.

Юрист Мартин Сингер, представляющий сторону наследников, назвал поданный иск отчаянной попыткой нажиться на имени знаменитости.

В Британии опубликовали тайные признания Майкла Джексона об отношениях с детьми
В Британии опубликовали тайные признания Майкла Джексона об отношениях с детьми

Ранее Life.ru писал, что наследственный фонд Майкла Джексона тайно выплатил 2,5 миллиона долларов истцам по делу о домогательствах. Эта сумма стала частью более крупного соглашения на 16,5 миллиона долларов, которое стороны пытались закрыть без публичных слушаний. Скандалы вокруг имени поп-короля продолжают всплывать даже спустя годы после его смерти.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Майкл Джексон
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar