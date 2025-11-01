Наследники Майкла Джексона тайно выплатили $2,5 млн истцам по делу о домогательствах

Наследственный фонд Майкла Джексона произвёл секретный платёж в размере 2,5 миллиона долларов пяти лицам, обвинявшим певца в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на судебные документы.

Согласно публикации, данная выплата завершила урегулирование спора, начатого в 2020 году, общая сумма которого достигла 16,5 миллиона долларов. Истцы утверждают, что подписали первоначальное соглашение под давлением, и настаивают на публичных судебных слушаниях, тогда как наследники Джексона называют обвинения ложными.

Предстоящее судебное решение определит, будет ли дело рассматриваться открыто или через частный арбитраж, что может повлиять на выход запланированного на 2026 год биографического фильма «Майкл» с продюсером Грэмом Кингом.

Ранее сообщалось, что пятеро детей из семьи Кассио подали судебный иск в Лос-Анджелесе, обвиняя покойного Майкла Джексона в систематическом психологическом давлении и сексуальном насилии, которое, по их утверждениям, продолжалось в течение 25 лет. Знакомство музыканта с главой семьи Домиником Кассио состоялось в 1984 году в нью-йоркском отеле Helmsley Palace, после чего Джексон стал регулярно посещать их дом в Нью-Джерси и приглашать детей в своё знаменитое поместье Неверленд.