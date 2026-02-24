Владимир Путин
24 февраля, 10:57

Ваня Дмитриенко отверг слухи о пиар-романе с Аней Пересильд

Обложка © ТАСС / Арина Антонова

Певец Ваня Дмитриенко впервые публично высказался о романе с актрисой Аней Пересильд, развеяв слухи, что их отношения — пиар-ход. Об этом он рассказал на YouTube-шоу «ВПИСКА», комментируя эксклюзивные кадры их поцелуя, опубликованные изданием Super.

Артист объяснил, что съёмка была сделана тайно на празднике в узком кругу друзей.

«Это бы день рождения, вокруг были только наши ребята. Это была уже ночь, мало людей. Как я понимаю, это данное издательство, пресса, оно увидело, где празднуется день рождения. Они поехали и сели тайком. В какой-то момент я уже понимал, что нас сфоткают. Это замкнутый круг, люди как думают, так и думают. Но у нас нет ни контракта, ничего. У нас есть чистые, человеческие, классные отношения», — сказал Дмитриенко.

Он также рассказал о тёплых отношениях с родителями Ани. Актрису Юлию Пересильд и режиссёра Алексея Учителя музыкант назвал просто Юля и Лёша. При этом исполнитель уточнил всё-таки, что отец возлюбленной — это очень уважаемый режиссёр.

Ранее Анна Пересильд рассказала о том, как решает конфликты в отношениях с музыкантом Иван Дмитриенко. Она подчеркнула, что никогда не прибегает к дракам и физическому насилию. Пересильд отметила, что основной способ преодоления недопониманий в отношениях — разговор, хотя в пылу ссоры она иногда может сказать что-то резкое.

