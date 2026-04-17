Учителей «заказали» ради хайпа: сахалинские школьники смонтировали грязный фейк и попали под статью

На Сахалине разразился скандал с участием несовершеннолетних. Подростки смонтировали и распространили в мессенджерах фейковый ролик, в котором одного из местных учителей ложно обвинили в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Под раздачу попали и другие педагоги. Об этом сообщили в СУ СК России по Сахалинской области.

Правоохранители начали проверку. Следственный комитет по Сахалинской области возбудил процессуальную проверку по статье 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Сейчас следователи устанавливают авторов и распространителей этого видео.

Пока неизвестно, что именно спровоцировало школьников на этот шаг — личная неприязнь или глупая шутка. Но теперь юным «режиссёрам» грозит вполне реальная уголовная ответственность.

У школьников в целом сейчас идет некая мания на унижение и подлости в отношении учителей — совсем недавно в TikTok дети подхватили тренд, где под оскорбительные звуки вставляют неугодных им преподавателей, выставляя их на всеобщее обозрение. Отдельные случаи уже привели к серьёзным последствиям: учеников ставят на внутришкольный учёт, а преподаватели требуют привлечь авторов роликов к ответственности.