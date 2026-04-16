Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 16:34

В Краснодаре девятиклассник с перцовкой отправил двух школьников в больницу

В одной из гимназий Краснодара девятиклассник распылил перцовый баллончик. Как сообщает Kub Mash, в результате двое школьников были госпитализированы.

По данным МВД, 16-летний подросток нашёл баллончик в чужом рюкзаке в раздевалке и решил его опробовать. После этого он вернул его на место. Когда другие ученики вошли в помещение после урока, они почувствовали недомогание. Все находившиеся в здании были срочно эвакуированы. В настоящее время полиция проводит беседу с подростком и его родителями для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Челябинске школьник выстрелил в одноклассницу из арбалета, затем распылил перцовый баллончик и попытался сбежать через окно, но при падении сломал ноги. Известно, что при нём также был сигнальный пистолет.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar