В Краснодаре девятиклассник с перцовкой отправил двух школьников в больницу
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo
В одной из гимназий Краснодара девятиклассник распылил перцовый баллончик. Как сообщает Kub Mash, в результате двое школьников были госпитализированы.
По данным МВД, 16-летний подросток нашёл баллончик в чужом рюкзаке в раздевалке и решил его опробовать. После этого он вернул его на место. Когда другие ученики вошли в помещение после урока, они почувствовали недомогание. Все находившиеся в здании были срочно эвакуированы. В настоящее время полиция проводит беседу с подростком и его родителями для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в Челябинске школьник выстрелил в одноклассницу из арбалета, затем распылил перцовый баллончик и попытался сбежать через окно, но при падении сломал ноги. Известно, что при нём также был сигнальный пистолет.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.