В Краснодаре девятиклассник с перцовкой отправил двух школьников в больницу

По данным МВД, 16-летний подросток нашёл баллончик в чужом рюкзаке в раздевалке и решил его опробовать. После этого он вернул его на место. Когда другие ученики вошли в помещение после урока, они почувствовали недомогание. Все находившиеся в здании были срочно эвакуированы. В настоящее время полиция проводит беседу с подростком и его родителями для выяснения всех обстоятельств произошедшего.